Olay, 02.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kamyonu ateşe verdi.

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Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun her tarafını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise sürücüyü gözaltına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA