

Olay, 02.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kamyonu ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun her tarafını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise sürücüyü gözaltına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.