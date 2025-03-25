İstanbul Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan hakaretler Bursa'dan büyük tepki topladı. Bursalı milletvekilleri ve belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, bu hakaretlere sert bir şekilde tepki gösterdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yaptığı paylaşımda, "Ağızları foseptik çukuruna dönüşmüş olan ahlaksızların, sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik hakaretlerini lanetliyorum…. Bu çukur sözde muhalefet, kininde boğulmaya mahkum olacak…" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, "Saraçhane’deki göstericiler Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine aşağılık hakaretlerde bulunmuşlar. 'Kem söz sahibine aittir' diyerek iade ediyor ve şiddetle lanetliyorum," dedi. Mesten, ayrıca hakaretleri yapanlar kadar, göstericileri kışkırtan Özgür Özel ve İmamoğlu’nun da sorumlu olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "Saraçhane’de; Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Aklınızı başınıza alın, Milletin sabrını zorlamayın!" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da, İstanbul Saraçhane’de yapılan hakaretlere sert tepki gösterdi ve bu tür davranışları şiddetle kınadığını belirtti. "Bu hakareti edenler ve teşvik edenler adalet önünde de, milletin vicdanında da hak ettikleri karşılığı bulacaktır," dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, gösterilerde Cumhurbaşkanının annesi ve ailesine yönelik yapılan hakaretleri şiddetle kınayarak, "Sokakları terörize eden, kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmemelidir," dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Saraçhane'deki sokak gösterilerinde kendini bilmez bir grubun, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ebediyete irtihal etmiş muhterem annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri ve bunun arkasındaki çukur zihniyeti şiddetle kınıyorum! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin iradesinin sembolüdür ve O’na edilen her hakaret, bu millete yapılmıştır. Hiç kimse şunu unutmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü kötülüğü alt edecek kudrete sahiptir! Bu hayasızlığın hesabı, hem hukuk hem de vicdan terazisinde elbet sorulacaktır!" diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise "Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yöneltilen hakaretleri şiddetle kınıyorum! Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık asla kabul edilemez! Bu aşağılık hakaretlerin şeref yoksunu failleri ve bu ahlaksızlığa zemin hazırlayan zihniyet, edepsizliklerinin bedelini hem hukuk önünde hem de milletimizin vicdanında mutlaka ödeyecektir!" şeklinde tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da "CHP Genel Başkanı ve yöneticileri, günlerden beri sürdürdükleri sokak çağrıları ile marjinal gruplara alan açmış, ahlaksız, aşağılık müptezel küfür ve hakaretleri sergilemelerine meydan vermişlerdir. Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik bu alçak hakaret ve saldırıların gereğini devletin kurumları harfiyyen yerine getirecektir. Sokak çağrılarıyla, yalanlarla, iftiralarla, kaos, kargaşa, hakaret ve küfür ile yolsuzluklarını örteceklerini, adaletin tecellisine mani olacaklarını, kamu düzenini, kamu güvenliğini bozabileceklerini, düşünenler bilmelidirler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, darbecilere, ahlaksızlara, dışardan kumandalı kuklalara ve kuklacılarına rağmen yoluna devam edecek; dünyada ve Milletimiz nezdinde saygın bir yeri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerine ulaşacaktır." dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem annesi merhume Tenzile Erdoğan’a yönelik yapılan ahlaksız saldırı, insanlıkla, vicdanla ve bu toprakların değerleriyle asla bağdaşmaz. Saraçhane’de bir grup provokatörün sarf ettiği çirkin ifadeleri ve bu iğrenç zihniyeti lanetliyorum. " ifadelerini kullanarak, bu tür seviyesizliklerin hesabının hukuk önünde sorulacağını belirtti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, "Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla başarılı olamayacaksınız. Sarçahane'de gerçekleştirilen eylemlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve rahmetli annesine yönelik yapılan gayri ahlaki, kabul edilemez hakaretleri esefle kınıyorum. Sokakları karıştırtmaya çalışanlar, polislerimize saldıranlar, milletimizin huzurunu bozanlar hiç bir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır." diyerek tepki gösterdi.