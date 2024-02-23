Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirildi. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, kapalı spor salonu, açık spor alanları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans, sinema ve sergi salonları ile belediye hizmet birimlerinin bulunduğu Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilen, bünyesinde kültür merkezi, spor tesisleri ve belediye hizmet birimlerini bulundurması bakımından bir ilk olan proje, ilçe halkının sosyal, kültürel ve spor hayatına katkıda bulunacak.

Tesislerin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Beygirci, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



“Gereğini yapmaya hazırız”

Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk oyunları ekibinin kılıç kalkan gösterisiyle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle onlarca projeyi Bursa’nın 17 ilçesine kazandırdıklarını söyledi. 33 sene önce temelleri atılan ancak üzerine herhangi bir şey inşa edilmeyen alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe ve Mustafakemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Sadi Kurtulan döneminde sürecin başlatıldığını anlatan Başkan Alinur Aktaş, bu süreçte asıl teşekkürü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve AK Parti eski İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu’nun hak ettiğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destekleriyle bu güzel eser ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tesisimizde yüzme havuzlarından kültür merkezine, konferans salonlarından bilgisayar salonlarına ve kütüphanesine kadar yok yok. 28 bin metrekare inşaat alanı var. 172 milyon TL para harcandı. Güncellemelerle hesaplasak milyarı bulabilir. Bunun 22 milyonluk kısmını da Bakanlığımız karşıladı. Bursa’nın bir tane olimpiyat derecesi yoktu. Hatice Kübra İlgün bir ilki başardı. Onun adına da tekvando salonu yaptık. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, okçuluk salonları yapıyoruz. Bizler siyasi parti gözetmeksizin hangi belediye arsa noktasında yardımcı olursa gereğini yapmaya hazırız. Burası da Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait bir arsaydı. Bu Nilüfer, Mudanya ve Gemlik için de geçerli. Yeni tesisler yapmak için elimizden tüm gayreti gösteriyoruz. Talepte bulunduğumuz her an bizlerin yanında olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum. Tesisimiz, Mustafakemalpaşa’nın evlatlarına hayırlı olsun” dedi.





“Tüm çocuklarımızı spor tesislerimize bekliyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesisin yapımında ve Mustafakemalpaşa’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Hizmet ve eser siyasetini benimseyen kadroların bir eseri daha Bursa’ya kazandırdığını söyleyen Bakan Bak, “Bu tesisleri gençlerimiz için ortaya çıkardık. İçerisinde yüzme havuzları, kültür merkezi, gençlik merkezi, oyun alanları var. Bu devasa eser, Mustafakemalpaşa’ya hayırlı olsun. Son 22 senede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’de spor devrimi gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir tarafına spor tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bursa’nın her bir köşesine de tesisler, salonlar, gençlik merkezleri kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tebrik ediyorum. Türkiye başarılı spor yatırımlarıyla Avrupa’da ve dünyada adından söz ettiriyor. Türkiye geleceğe güvenle yürümektedir. Biz çılgın Türkleriz. Gittiğimiz her yerde heyecan ve dinamizm getiririz. Son haftalarda aldığımız başarılar bunu göstermektedir. Tüm çocuklarımızı spor tesislerimize, gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa’ya geldiği ilk günlerde kendisine Mustafakemalpaşa’daki kültür merkezinden bahsedildiğini, benzerinin Türkiye’de ve Avrupa’da bile olmadığının anlatıldığını söyledi. Tesisi gelip gördükten sonra kendisinin de aynı düşünceye sahip olduğunu belirten Varank, “Güzel tesis, Mustafakemalpaşa’ya çok yakışmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bu eserleri hayata geçirebilmek, vatandaşlarla buluşturabilmek kolay işler değil. Gayret etmek, içinizde büyük şevk olması lazım. Eğer öyleyseniz bu eserler hayata geçiyor. 33 sene önce temeli atılan projeyle ortaya çıkan projenin elbette benzerliği yok. Bu tesis, Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek olacak bir tesis. Şehrimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Canla başla çalışacağız. Bursa’yı Türkiye’nin en parlayan şehirlerinden biri haline getireceğiz. Tesiste, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, açılışı yapılan tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Gençlerin ve çocukların en kıymetli hazineler olduğunun altını çizen Demirtaş, gençlerin tam donanımlı hale gelebilmesi için tüm çalışmaların yapıldığını anlattı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçenin 33 yıllık hayalinin gerçekleştiğini belirterek, ‘Hayaldi, gerçek oldu’ dedi. Yıllardır tesisin açılışın hasretle ve özlemle beklediklerini anlatan Kanar, Mustafakemalpaşa’nın altyapıdan sonra değerli yatırımı olduğunu dile getirdi. 2022’de yaz okullarında bin 369 öğrencinin spor eğitimlerinden faydalandığını anlatan Kanar, 2019’dan bu yana futbolda 205, güreşte 11 kupa ve 175 madalya, basketbolda 9 kupa ve 182 madalya, karatede 13 kupa ve 218 madalya olmak üzere toplamda 780 madalya ve 46 kupayı gençlerin ilçeye getirdiğini dile getirdi. Kanar, Bursa’nın en nitelikli gençlik merkezini ilçeye kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci, 33 sene önce çalışması başlatılan tesislerin bitirilerek hizmete alınmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İlçede böyle bir tesise her zaman özlem duyduklarını anlatan Beygirci, tesisleri Mustafakemalpaşalılara kazandıran ve emeği olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle tesisi hizmete açtı. Bakan Bak, Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.