Denetimler kapsamında toplam 23 bin 631 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Açıklanan verilere göre; 3.356 sürücü emniyet kemeri takmadığı, 4.056 sürücü araçlarını yasak yerlere park ettiği, 2.086 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, 1.909 sürücü kırmızı ışık ihlali yaptığı veya yayalara geçiş önceliği vermediği, 877 motosiklet sürücüsü kask takmadığı, 285 sürücü alkollü şekilde araç kullandığı gerekçesiyle ceza aldı. Ayrıca, 642 kişi ehliyetsiz araç kullanmaktan, 184 sürücü drift yapmak, abartı egzoz veya modifiye araç kullanmak gibi nedenlerle, 310 kamyon sürücüsü ise yasak saatlerde trafiğe çıktığı için cezalandırıldı. Hız limitini aşan 2.645 sürücü ile trafik işaret ve levhalarına uymayan 1.787 sürücüye de idari yaptırım uygulandı.