Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü, şehirde coşkuyla kutlandı. Kurtuluşun 101’inci yıldönümü kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokolün katılımıyla, Tophane’den Atatürk Anıtı’na dek uzanan bir kortej gerçekleştirildi.

Bursa’da 2 yıl, 2ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 101 yılı kutlamaları, gece yapılan tarihi belediye binası önündeki temsili kurtuluş gösterisi, fener alayı ve Uğur Işılak konserinin ardından bugün de Tophane Meydanı’ndan başlayan kortejle devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de katıldığı kortejde, Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi gösterisiyle beğeni topladı. Kortejin ardından Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da tören, Bursa protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Bursa Kent Müzesi amfi tiyatroda devam etti. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi.

Umut ışığı oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş törende yaptığı konuşmada, Bursa tarihinin en anlamlı günlerinden birini kutladıklarını söyledi. Bursa'nın kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü coşku ve gururla karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu önemli günü kutlarken aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesini, fedakârlığını ve vatan sevgisini hatırlıyor ve genç nesillere aktarma fırsatı buluyoruz. Geçmişimizi onurlandırıyor, geleceğe olan güvenimizi tazeliyoruz. 101 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yürütülen bu kahramanca mücadele, Bursa'nın kurtuluşuyla neticelendi. Bu önemli zafer, sadece Bursa’mız için değil, aynı zamanda tüm Türk milleti için umut ışığı oldu. Bugünün anlam ve önemini vurgularken, Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi de belirtmek istiyorum. Canla, başla verilen mücadelenin ardından kazandığımız bu eşsiz kenti daha da büyüterek ve geliştirerek, gelecek nesillerin iftihar edeceği bir güzellikte bırakmak için çabamızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Bursa'nın kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Törenler daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Meydanı’nda düzenlenen ve işgal yıllarını anlatan serginin gezilmesiyle sona erdi.