10-11 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek bu kutlamalar, kentin tarihi ve kahramanlık dolu geçmişini bir kez daha anma fırsatı sunacak.

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, etkinlikler 10 Eylül Salı günü saat 18.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehteran Takımı eşliğinde başlayacak. Orhangazi Parkı'nda düzenlenecek konserin yanı sıra, Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi de gösterileriyle izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Aynı gün, saat 19.15'te ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyelerinin gerçekleştireceği temsili kurtuluş canlandırması ile Bursa'nın düşman işgalinden kurtarılması bir kez daha hafızalarda canlanacak. Bu anlamlı tören, Tarihi Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası önünde, Heykel Meydanı'nda düzenlenecek.

11 Eylül Çarşamba günü ise kutlamalar erken saatlerde başlayacak. Saat 10.00’da Tophane’den başlayıp Atatürk Caddesi üzerinden Heykel’e kadar devam edecek kortej yürüyüşü, halkın geniş katılımıyla gerçekleşecek. Kortejin ardından, saat 10.40’ta Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenecek resmi kutlama programı ile coşku zirveye taşınacak.

Kutlamaların devamında, saat 11.20’de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi Salonu'nda yapılacak. Son olarak saat 11.30’da Yüzbaşı Rüştü Bey’in Çekirge’deki mezarı ziyaret edilerek kahramanlarımız bir kez daha yad edilecek.

Bursa Valiliği, düzenlenen etkinliklere tüm Bursa halkını davet ettiklerini duyurdu.