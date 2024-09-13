Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, bu yıl ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla renkli ve zengin bir içerikle başladı. Festivalin açılışı, Cumhuriyet Caddesi'nden Atatürk Stadyumu Caddesi'ne kadar uzanan görkemli bir kortej yürüyüşüyle yapıldı. Merinos Parkı’nda gerçekleştirilen resmi açılış töreninde, Bursa'nın gastronomi potansiyeli ve tescilli lezzetleri öne çıktı.

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin kültürel mirası ve Bursa'nın mutfak zenginliklerini tanıtacak önemli bir platform olduğunu vurguladı. Başkan Bozbey, “Gastronomi Festivalimiz, kültürümüzün ve mutfağımızın zenginliklerini dünyaya tanıttığı ve en keyifli lezzetlerimizin sunulduğu bir sahne olacaktır” dedi. Festivalin, Bursa’nın tarımsal zenginliğini ve yerel üreticilerin desteklenmesini amaçladığını ifade eden Bozbey, bu tür etkinliklerin yerel ekonomiye katkı sağlama potansiyelini de ortaya koyduğunu belirtti.

Festival süresince, ziyaretçilere çeşitli atölye çalışmaları, açık mutfaklar, bilimsel oturumlar ve renkli yarışmalar sunulacak. Ayrıca, 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcıların yer aldığı festivalde, ziyaretçiler hem göze hem kulağa hem de damaklara hitap eden tatları deneyimleme imkanı bulacak. Festivalin, hem yerel hem de uluslararası düzeyde gastronomi dünyasında köprüler kurmayı hedeflediğini belirten Bozbey, etkinliğin hem kültürel hem de ekonomik katkılar sağlayacağını vurguladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, festivalin üreticiler ve tanıtım açısından büyük katkı sağlayacağını ifade ederken, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kentin zengin gastronomi mirasına dikkat çekti ve festivalin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Açılış töreninin ardından, festival katkı sağlayan firmalara teşekkür plaketi takdim edildi ve Kebapçı İskender'in baş ustası Yavuz İskenderoğlu ile oğlu Oğuzhan İskenderoğlu tarafından Ahilik geleneği olan ‘ŞED Töreni’ canlandırıldı. Festivalin sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, protokol üyeleriyle birlikte açılış pastasını keserek katılımcılara ikramda bulundu. Festival, üç gün boyunca Bursalılar ve ziyaretçiler için dolu dolu bir gastronomi deneyimi sunacak.



