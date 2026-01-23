Kocaeli'de bir vatandaş abonenin tesisat numarası sistem hatasıyla başkasına tanımlanınca, 5 ay boyunca tanımadığı birinin 4 bin liralık faturasını ödedi. Mağdur vatandaşa verilen 'Parayı gidip o kişiden isteyin' cevabı ise 'pes' dedirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir vatandaş, otomatik ödeme talimatı verdiği faturası için, Palgaz'ın sistemsel hatasıyla büyük bir şok yaşadı. Tesisat numarasının başka bir aboneyle karıştırılması neticesi, vatandaş 5 ay boyunca kendi faturası yerine başka bir abonenin toplam 4 bin liralık faturasını ödedi. Durumu fark edip kuruma başvurduğunda ise skandal bir cevapla karşılaştı. İddiaya göre kurum yetkilileri, 'Parayı ödediğiniz kişiyle görüşün, o da sizin faturanızı ödesin' diyerek çözümü müşterinin insafına bıraktı.

'Dalga geçer gibi cevap verdiler'

Yaşadığı mağduriyeti anlatan vatandaş, 'Kendi hataları yüzünden başkasının borcunu ödemişim. Üstelik bir de borcum olduğu mesajı geliyor. Gidip durumu anlattığımda 'Karşı taraf kabul etmezse ne olacak?' diye sordum; 'O zaman yine gelirsiniz' diyerek dalga geçer gibi cevap verdiler. Hem param gitti hem de kış günü doğalgazımın kesilmesiyle tehdit ediliyorum' diyerek tepki gösterdi.

Sayaç okumadan, 'Evde yoktunuz' mesajı

Çayırova ve Gebze'deki birçok abone ise ortak bir dertten muzdarip. Vatandaşlar, pazar sabahı dahil günün her saati evde olmalarına rağmen telefonlarına 'Adresinizde bulunamadığınız için sayacınız okunamadı' mesajı geldiğini belirtti. 4 ay boyunca sayaçları okunmayan vatandaşlar, biriken borçlar ve bir anda gelen yüksek faturalar sebebiyle kurumun kapısını aşındırıyor.

Telefonla müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını, ulaştıklarında ise muhatap bulamadıklarını belirten ve sosyal medya platformlarına şikayetlerini yazan Palgaz aboneleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve yetkililerin bu denetimsizliğe 'dur' demesini bekliyor. Kış ortasında hem maddi hem manevi mağduriyet yaşayan aboneler, Palgaz'ın ciddiyetsiz yönetim anlayışının bedelini ödediklerini ifade etti.