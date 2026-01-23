Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi'ne bağlı Yadigar Kahvesi, ara tatil döneminde kuşakları bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yedikule-Ayvansaray Bahçe iş birliğiyle düzenlenen 'Torunumla Tohum Ekiyorum' temalı Kuşaklararası Tohum Ekme Etkinliği, Yadigâr Kahvesi üyeleri ile torunlarını aynı üretim pratiğinde buluşturdu.

Etkinlikte büyükler ve çocuklar, iki ayrı saksıya tohum ekerek süreci birlikte deneyimledi. Büyükler, toprakla kurdukları bağın bilgisini ve birikimini torunlarıyla paylaşırken; çocuklar da sabır, emek ve sorumluluk duygusunu uygulamalı olarak öğrendi. Programın sonunda tohum ekilen saksılar karşılıklı hediye edilerek kuşaklar arası bağın ortak emekle güçlendiği mesajı verildi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da etkinliğin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekerek, 'Büyüklerimizin tecrübesiyle çocuklarımızın heyecanını aynı sofrada, aynı toprakta buluşturmayı önemsiyoruz. Toprağa atılan her tohum, yarınlara bırakılan bir umuttur. Kuşaklar arası bağı canlı tutan her çalışma, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır' dedi.

Yadigar Kahvesi çatısı altında büyüklerin sosyal hayata katılımını destekleyen ve kuşaklar arası etkileşimi artıran etkinliklerin farklı temalarla devam edecek.