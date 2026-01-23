Bahçeşehir Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden iki akademisyenin geliştirdiği, trafik kazalarında açılan hava yastıklarının yol açtığı yaralanmaları yüzde 80'e kadar azaltan buluş, uluslararası otomotiv devlerinin itirazlarına rağmen patent almayı başardı.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden iki akademisyen, trafik kazalarında açılan hava yastıklarının oluşturduğu yaralanmaları yüzde 80'e kadar azaltan bir buluşa imza attı. Bazı küresel otomotiv devlerinin itirazları sebebiyle, yazılan savunmalar ve uzun çabaların sonucunda keşiflerine uluslararası patent almayı başaran akademisyenler seri üretim için görüşmeler yaparken Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çağlar Sivri 'Patentimizi Türk firmalarına lisanslamak bizi daha mutlu eder' dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Çağlar Sivri, arkadaşı Selçuk Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Sertaç Güney'in auxetic kumaşlarla ilgili çalışmalarını inceleyince, Türkiye'ye yeni bir patent kazandıracak sürece ilk adım atıldı. Hava yastıklarının kaza anında açılmasının, hayat kurtarmasının yanında ciddi yaralanmalara da sebep olduğunu bilen Sivri, auxetic kumaşlarla bu sorunu çözebilecekleri fikrini arkadaşına anlatınca iki akademisyen, 2019 yılında çalışmalara başladılar. Güney ve Sivri; kumaşlarla yapılan araştırma geliştirme sürecinin sonunda, hava yastığı kaynaklı yaralanmaları yüzde 80'e kadar indirecek buluşa imza attı. Güney ve Sivri buluşları için 2020 yılında ülkemizde ve Avrupa'da patent başvurusu yaptı. Türkiye'deki patent başvurusu 2023'te onaylanırken, Avrupa'daki süreç bazı uluslararası otomotiv ve hava yastığı üreticisi firmaların itirazları sebebiyle uzadı. Ancak tüm itirazlara savunma yapan akademisyenler 2025 yılı sonunda buluşları için patent almayı başardılar.

Dr. Çağlar Sivri, 5 yıllık bir mücadelenin ardından uluslararası patent almayı başardıkları icatlarıyla ilgili şunları söyledi: 'Auxetic etkiye sahip olan iplikleri kumaşın yapısına dahil ederek, üretilen bir hava yastığı vücuda temas ettiğinde, vücudun yapısını kopyalayabiliyor. Vücuda uyumlu bir yapı göstererek meydana gelen darbeyi ve zararı minimuma indiriyor. Vücudu kopyaladığı, darbe de azaldığı için ölümcül risk ve gerekse yaralanma riski daha da azalmış oluyor. Bu da geleneksel hava yastıklarıyla önemli bir fark oluşturuyor.'

Karşı görüşlere rağmen pes etmediler

Patent süreciyle ilgili de konuşan Sivri, 'Bu alanda uluslararası patent almak çok kolay değil, çünkü rakiplerimiz çok büyük. Dünya çapında 5 firma var. Yani bu süreç biraz da çetin geçti açıkçası. Yani birçok karşı görüşler geldi. İşte bu fikrin bazen özgün olmadığına dair yorumlar da geldi. Ama biz özgünlüğünü tekrar detaylı olarak anlatarak ortaya koyduk. En sonunda olumlu cevap gelerek uluslararası patenti tescillemiş olduk. Yani şu an alanında bu tarz bir ürün yok dünyada.' dedi.

'Üretim Türkiye'de olursa daha mutlu oluruz'

Hava yastığı patentinin Bahçeşehir Üniversitesine ait olduğunu kendisinin ve Konya Selçuk Üniversitesinden akademisyen arkadaşı Dr. Sertaç Güney'in buluşçu olduğunu belirten Dr. Çağlar Sivri, yerli firmalardan yatırım almak istediklerini söyledi. Sivri şunları söyledi: 'Avrupa'da özellikle Belçika'da, Flaman bölgesinde çok ciddi bir hava yastığı üretimi var. Biz ilk başta tabii yerli firmaların yatırımcı olması için bunu bir Türk firmasına lisanslamak isteriz. Tüm ARGE ülkemizde yapıldı. İlk hedefimiz bunu Türkiye sanayisine sunmak aslında. Yani Türkiye'de bir firmaya bunu lisanslayıp seri üretimini gerçekleştirmek. Bu bizi daha mutlu eder.'