Bursa'da dün akşamdan beri etkili olan yağmur, lodos ve fırtına sahil ilçelerini birbirine kattı. Gemlik ve Mudanya'da dev dalgalar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, sahil şeridindeki parklar dalgaların getirdiği kaya parçalarıyla doldu. Sahile demirli olan balıkçı tekneleri ise yükselen dalgalar nedeniyle alabora oldu.

Dev dalgaların getirdiği kaya parçaları, yakın sokak aralarındaki araçlarda ufak çaplı maddi hasar meydana getirdi. Sahile vurup geri dönen dev dalgalar sebebiyle, denizin sahil şeridi çamura büründü.