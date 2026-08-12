İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği ve dernekle bağlantılı kişilere yönelik sürdürülen soruşturmada, dosyanın başlangıçta doğrudan dernek veya Haluk Levent'e yönelik olmadığı, farklı bir soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde elde edilen bilgi ve belgelerin ardından soruşturmanın yön değiştirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında telefon incelemeleri, MASAK raporları, para hareketleri ve dernek hesaplarına ilişkin kayıtlar incelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, soruşturmanın ilk aşamasında Ahbap Derneği veya Haluk Levent hedefte değildi. Bazı kişi ve şirketlerin sanatçılara kestikleri faturalardan belirli miktarlardaki paraları elden geri aldıkları iddiası üzerine yürütülen soruşturmada inceleme genişletildi. Yapılan incelemede söz konusu dosyada şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın farklı bir aşamasında ise Anadolu Adliyesi'nde yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında şirket kayıtlarının incelenmesi sırasında Yeliz Kaya'nın ismine ulaşıldığı, Kaya ile dosyada yer alan kişiler arasındaki para ve iletişim trafiğinin de incelemeye alındığı aktarıldı.

Telefon incelemeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi

Yeliz Kaya ile dosyada adı geçen kişilere ait telefonların incelenmesinin ardından elde edilen bazı yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. Söz konusu yazışmalarda iddiaya göre Ahbap Derneği'ne ilişkin para ve senet trafiğiyle ilgili ifadeler yer aldı.

Yapılan incelemelerde Yeliz Kaya'nın yüksek miktarlı para transferlerinin bulunduğunun tespit edildiği, Kaya'nın daha sonra Haluk Levent'in asistanı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

MASAK incelemelerinde ise Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı hesaplara Ahbap Derneği'ne bağış niteliğinde paralar aktarıldığı yönündeki tespitlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi.

Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Soruşturmanın bu aşamasında Haluk Levent ve Ahbap Derneği bağlantılı yeni bilgi ve belgelerin dosyaya girdiği, 8 Temmuz'da ise Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Levent'in konser programlarının da incelendiği, planlanan bir konserin ertelendiğinin tespit edilmesinin ardından teknik incelemelerin yanı sıra fiziki takip çalışmasının da yapıldığı aktarıldı. Levent'in Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gittiği sırada hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağını öğrendiği belirtildi.

44 milyon liralık para trafiği dosyada

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini ise Ahbap Derneği'nin hesabından gerçekleştirilen yaklaşık 44 milyon liralık transfer oluşturdu. Dosyadaki tespitlere göre, derneğin banka hesabında bulunan yaklaşık 44 milyon liranın değer kaybının önlenmesi amacıyla önce dolara, ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı alındı.

Bu kapsamda dernek hesabından bir döviz bürosuna yaklaşık 44 milyon lira gönderildiği, transfer açıklamasında ise “Gazze için 1 milyon dolar elden alınmak üzere” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre yaklaşık 44 milyon lira karşılığında alınan 1 milyon doların fiziki olarak Haluk Levent tarafından teslim alındığı, yaklaşık iki gün sonra ise söz konusu parayla fiziki altın satın alındığı ve altınların derneğin kiralık kasasında muhafaza edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 6,5 kilogram altın alındı

Dosyada yer alan fatura ve diğer belgeler üzerinden yapılan incelemelerde yaklaşık 6,5 kilogram has altın alındığının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de söz konusu altınların derneğin kasasına konulduğu yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamasında derneğe ait kiralık kasanın açılmasıyla altınların akıbetine ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı.

Kasa açıldı, altın bulunamadı

Soruşturma kapsamında açılan kiralık kasada, dosyada satın alındığı belirtilen yaklaşık 6,5 kilogram altına rastlanmazken, kasadan çeşitli ilaç ve vitamin ürünlerinin çıktığı belirtildi.

Böylece soruşturmanın önemli başlıklarından biri, 44 milyon liranın 1 milyon dolara, ardından yaklaşık 6,5 kilogram altına dönüştürüldüğü iddiası kapsamında söz konusu altınların akıbetinin araştırılması oldu.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bir yandan Ahbap Derneği'nin bağış ve hesap hareketleri, diğer yandan dosyaya giren senet ve mülk trafiğine ilişkin iddiaların incelendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, banka hareketleri ve diğer delillerin incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Dosyada yer alan söz konusu hususların soruşturma kapsamındaki iddia ve tespitlere dayandığı, kesin hukuki değerlendirmenin soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.