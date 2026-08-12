Orhangazi TSO’nun bir asrı geride bırakması nedeniyle Hektaş Çiftliği toplantı salonunda düzenlenen “100. Yıl Ödül Töreni”, iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Programa TOBB Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç’in yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, milletvekilleri, Bursa ve Orhangazi protokolü, oda ve borsa başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, sanayiciler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir asırlık ekonomik yolculuk ekrana taşındı

Törenin öne çıkan bölümlerinden biri, Orhangazi TSO’nun kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan tanıtım filminin gösterimi oldu. 1926 yılında başlayan oda tarihinin ele alındığı filmde, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren Orhangazi’de yaşanan ekonomik değişim ve dönüşüm, ilçenin bugün ulaştığı sanayi ve ticaret yapısıyla birlikte aktarıldı.

İlçenin ekonomik gelişiminde iz bırakan kişi ve firmaların da anıldığı gecede, çeşitli kategorilerde başarı gösterenlere ödülleri verildi. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon ile girişimcilik alanlarında öne çıkan isimler ödüllerini aldı.

Ödüllerin yalnızca ticari başarıların karşılığı olmadığı, aynı zamanda Orhangazi’nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunan kişi ve kuruluşlara yönelik bir vefa göstergesi olduğu vurgulandı.

Avdagiç: “Orhangazi çok güçlü bir şehir”

Gecede konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç, Orhangazi’nin Türkiye ekonomisindeki ağırlığına dikkat çekti. İlçenin üretim ve ticaretteki gücünün yıllar içerisinde oluşan köklü bir kültürün sonucu olduğunu belirten Avdagiç, Orhangazi’nin Türkiye ekonomisine 2 milyar doların üzerinde katkı sağladığını söyledi.

Orhangazi’nin doğrudan ihracatının 600 milyon doların üzerinde olduğunu kaydeden Avdagiç, ithalatla birlikte ilçenin dış ticaret hacminin 1 milyar doları geçtiğini ifade etti.

Avdagiç, “İstihdamı, üretimi, ihracatı, ithalatı, ticaretiyle çok güçlü bir şehir. Ticaret ve üretim Orhangazililerin alın yazısı, damarlarında dolaşan kan gibi. Asırlık çınar olmak hiç de kolay değil. Güven, istikrar ve köklü bir gelenek olmak gerekir. Tüccarın, sanayicinin yanında durmak gerekir. Orhangazi’nin ekonomisiyle, istihdamıyla, ticaretiyle bunu başardığını görüyoruz” dedi.

Burkay: “Bursa’nın medarı iftiharı”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın dış ticaret performansına değindi. Bursa’nın 20 milyar doları aşan ihracatının yanı sıra 16 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirten Burkay, kentin toplam dış ticaret hacminin 36 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Orhangazi’nin de bu ekonomik yapının önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Burkay, ilçenin yalnızca sanayisiyle değil; tarımı, turizmi ve özel endüstri bölgeleriyle de Bursa ekonomisine değer kattığını söyledi.

Orhangazi’de faaliyet gösteren şirketlerin özellikle ihracat alanındaki performansına dikkat çeken Burkay, ödül alan firmaların başarılarını kutlayarak, “Bugün de bu şirketlerin ödül ve gurur gecesi. Dereceye giren şirketleri kendim adına, ülkem adına tebrik ediyorum” dedi.

İkinci yüzyılın hedefi dijital dönüşüm ve yüksek katma değer

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı da gecede odanın 100 yıllık geçmişinin yanı sıra gelecek hedeflerini anlattı. Hatırlı, 100’üncü yılın yalnızca geride kalan bir asrın kutlanması olmadığını, aynı zamanda odanın ikinci yüzyılına güçlü bir başlangıç anlamı taşıdığını belirtti.

Bir kurumun asırlık olmasının tek başına yeterli olmadığını ifade eden Hatırlı, asıl önemli olanın bu birikimi geleceğe taşıyabilmek olduğunu söyledi. Orhangazi’de bir asır önce yakılan üretim ve ticaret meşalesinin bugün daha güçlü biçimde devam ettiğini dile getiren Hatırlı, önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilir üretim ve yüksek katma değerli ekonomi başlıklarına ağırlık vereceklerini açıkladı.

Orhangazi’nin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması, ilçedeki işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi ve ekonomik potansiyelin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini belirten Hatırlı, 100 yıllık geçmişin ortak bir başarı ve dayanışma hikayesi olduğunu söyledi.

Hatırlı, “Geride bıraktığımız yüzyıl başarı hikayesinin, ortak aklın ve dayanışmanın ortak mirasıdır. Bu mirası gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde emanet etmenin bilincindeyiz” diye konuştu.

Programda Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ile Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından farklı kategorilerde ödüle layık görülen kişi ve firmalara plaketleri takdim edildi. Tören, ödül sahiplerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.