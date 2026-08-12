Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Tepeoba Mahallesi kırsalındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle meralık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. Yangına havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun ve koordineli çalışma sonucunda yangın 1,5 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA