Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişiğinde bulunan 5 katlı binadaki daireler zarar gördü. Kopan bazı parçalar dairenin içerisine kadar girerken, diğer dairelerin bazılarında da hasar meydana geldi. Yıkım sırasında oluşan hasarın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yıkılan binadan geriye kalan yangın merdiveni bölümü de iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda meydana gelen hasarla ilgili inceleme başlatıldı.

"Evin içerisinde oturuyordum, iki dakika arayla ölümden döndüm"

Olay sırasında binada bulunan ve evi hasar gören Feride Önal isimli vatandaş, "Yıkımın riskli olduğunu söylediler. Bugün için de saat 15.30’a kadar eve girmememizi söylediler. Biz eve girdikten sonra yıkımın normalde 15.30’da bitmesi gerekirken saat 17.30’da bina üzerimize yıkıldı. Evin içerisinde oturuyordum, iki dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti. Evin içine kadar moloz parçaları girdi. Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık. Şu an evimin duvarı, evimin içi tamamen zarar görmüş durumda" dedi.