Kaza, Kuşu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan dönen Ergenç’in kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, evinin yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrularak başından ağır yaralanan Ergenç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergenç, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.