İlk ziyaretini Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapan Şükrü Deviren, tebrik için çiçek yerine ihtiyaç sahiplerine erzak paketi istedi.

Son olarak Gemlik Belediyesi’nin makam kapısını söken Deviren, “Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Herkesin "Gemlik Belediye Başkanlığı" dediği ama bizim "Gemlik Hizmetkarlığı" dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik. Biz şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız. İlk sözümüzü tuttuk Milli Eğitime Müdürlüğümüze uğradık. Yine çiçek istemedik, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda vatandaşlarımızdan bu talepte bulunuyoruz. Çünkü halk markette rafların boşaldığını gördük. Bu çok kıymetli ve önemliydi. Bugün üçüncü sözümüzü tutuyoruz. Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak. Buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp içeriye girebilecek ve sözümüzü tutmaya geldik” dedi.

Konuşmasının ardından iş güvenliğinin önemine de vurgu yapan Deviren, makam kapısını kendi elleriyle söktü.

Editör: Öznur Dede