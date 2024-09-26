 Metro seferlerinin de kısa süreli aksamasına neden olan şahıs bölgeden uzaklaştı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şahıs, metro raylarına inerek koruma tellerine çıktı. Bununla yetinmeyen şahıs, tellere tırmanarak yola atladı.

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Görenlerin yürekleri ağza gelirken, güvenlik görevlileri şahsı tellerden indirmeye çalıştı. Metro seferlerinin kısa süreli aksamasına neden olan şahıs daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA