Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.



Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen H.Ş. (58) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.A. (66)'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan S.A. kanlar içerisinde yerde kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için tedbir alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan S.A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrası Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, vatandaşlar yola üst geçit istediklerini belirtti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.