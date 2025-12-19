

Edinilen bilgiye göre, 16 JZ 822 plakalı minibüs, Tepedevrent mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu farkeden sürücü minibüsü yol kenarına çektip itfaiye ekiplerine haber verdi.



O sırada yoldan geçen BUSKİ'ye ait bir vidanjör durup sürücüye yardım etti. İtfaiye ekipleri gelene kadar yanan araca su sıkan belediye ekipleri yangının çevreye sirayet etmesinin de önüne geçti.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Minibüste büyük çapta maddi hasar oluşurken, şans eseri yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.