

Bursa'nın Mudanya ilçesinde vinçten düşen ve maddi hasar oluşan iş makinesinin düşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 4 buçuk milyon lira değerindeki kepçenin yere düştüğü anlar, olayın boyutunu gözler önüne serdi.



Olay, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan bir evde yürütülen çalışmalar sırasında meydana geldi. Vinçle kaldırılan kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek yere düştü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, vinçte asılı halde bulunan iş makinesinin bir anda dengesini kaybederek yere düştüğü ve çevrede kısa süreli paniğe neden olduğu anlar yer aldı. Olay sırasında iş makinesinin içinde sürücünün bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Yaşanan olayda iş makinesinde maddi hasar meydana gelirken, çalışmalar durduruldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.