Edinilen bilgiye göre, Adem E.’den bir süredir haber alamayan yakın bir komşusu durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine polis ekipleri ile Mudanya Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adem E.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce Mudanya Devlet Hastanesi’ne, ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Adem E.’nin metruk bir evde tek başına yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

