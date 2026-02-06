Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç’in de katıldığı anma programında duygusal anlar yaşandı. Yıldırım ilçesi Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve öğrenciler, depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı hep birlikte okuyarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, "Eğitim camiası olarak, yitirdiğimiz her bir canın hatırasını kalbimizde yaşatmaya devam ediyor. Geçmişin acısını ortak bir hafızaya, geleceğin umudunu ise güçlü bir dayanışmaya dönüştürme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına sabır diliyoruz. Mekânları cennet, ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: İHA