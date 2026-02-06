Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan kar ve yağmur, çayların taşmasına neden oldu. Şubat ayının ilk günlerinde Bursa ve çevresinde yağan bereketli yağışlar, vatandaşların yüzünü güldürdü. Özellikle baraj havzaları ve tarım arazilerindeki yağışlar dikkat çekti. Mustafakemalpaşa’da üç gün boyunca metrekareye yaklaşık 56 kilogram yağmur düşerken, dere ve çaylardaki artan su seviyesi, çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Dronla kaydedilen görüntülerde, çaydaki su seviyesinin normalin üzerine çıktığı ve akış hızının belirgin şekilde arttığı görüldü.

Kaynak: İHA