Bursa’nın moda merkezi haline gelmesi için yıllardır tasarım, defile ve sergi gibi kültürel aktivitelerle adını yurt dışına taşıyan modacı Yaşariye Doğan’ın girişimleriyle başlatılan ve bu yıl 8. düzenlenen Bursa Fashion Week, bu yıl da 10-11-12 Ekim tarihlerinde Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan bir çok yerli ve yabancı modacıyı, tasarımcıyı, sanatçıyı ve iş dünyasını Bursa’da buluşturmaya hazırlanıyor.

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO), Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi başta olmak üzere pek çok kukum, kuruluş ve tekstil sektörünün önde gelen firmalarının işbirliğinde Bursa Fashion Week Yürütme Komitesi tarağından düzenlenen uluslararası organizasyon defile, yarışma, sergi gibi görsel zenginliğin yanısıra kültürel ve sanatsal öğeleri kentin tarihi kimliğiyle de pekiştirecek renkli etkinliklere imza atacak.

Meslek liseleri de katılıyor

Meslek liselerinde okuyan genç tasarımcıların desteklenmesini amaçlayan Bursa Fashion Week ‘e bu yıl Bursa’dan Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Adadolu Lisesi, Zübeydehanım Kız Mesleki ve Teknik Aadolu Lisesi, Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul’dan Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tokat’tan Zübeydehanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 8 kız meslek lisesinden öğrenciler katılıyor.

Genç tasarımcılar yarışacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da genç tasarımcıların yarışacağı "Kültürel Mozaik Tasarım Yarışması" için jüri özel komitesi oluşturuldu. Başkanlığını İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu Atalay Onur’un yaptığı komitede Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım bölümünden Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, TRT Sanatçısı Ayfer Er, Organizatör -Koreograf Başak Gürsoy, Elyaf Tekstil Sami Bilge, İnoksan Endüstriyel Mutfak Vehbi Varlık, Tiyatrocu Safa Zengin, EVO Holding Evrim Yaşlak ile Evren Yaşlak, Estetik Plastik Cerrah Dr. Elvan Bayraktar ve Emelya Konfeksiyon Tekstil Yaşariye Doğan bulunuyor.

Dereceye girenlere teşvik amaçlı para ödülünün verileceği yarışmanın Jüri Başkanı Doç. Dr. Duygu Atalay organizasyonla ilgili olarak "Bursa kültürel mirası ve üretim gücüyle sadece bir sanayi şehri değil aynı zamanda bir moda başkenti olma yolunda ilerliyor. Genç tasarımcıların yeteneklerini sergileyeceği bu platform uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek genç beyinlerin yetişmesine imkan sağlıyor" diye konuştu.

10 Ekim’de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak olan moda etkinliği Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM, Panoroma 1326 Fetih Müzesi, Kozahan, Kapalıçarşı başta olmak üzere tarihi ve kültürel mekanların gezilerini kapsarken, defile, gösteri, sergi, mini konserle renkli görüntülere sahne olacak organizasyon ünlü ses sanatçısı Melihat Gülses’in onur konuğu olduğu 12 Ekim’deki gala gecesi ile sona erecek.

