Oturuma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlık ederken birleşim yoklamanın alınmasıyla açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı, şehirdeki su durumu ve altyapı çalışmalarıyla ilgili kapsamlı açıklamalarla başladı.

BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Şubaşıoğlu yaptığı açıklamada “Ekim ayında %27 iken 2025 Ekim ayında %1’in altında kalmıştır. Burada barajlarımızdaki su rezervinin gittikçe muazzam bir şekilde düştüğü açıkça görülmektedir. Burada da demin barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde olarak verilmişti burada da metre küp olarak verilmektedir. Hiç yağış olmaması durumunda yaklaşık 3 günlük su rezervimiz bulunmaktadı. İlk defa 2009 yılından beri 2025 yılında Nilüfer Barajı sıfırı görmüştür. Önlem olarak 1 Eylül itibarıyla Çınarcık Barajı’nın suyunun Dobruca içme suyu arıtma tesisine ulaştırılması çalı yolundaki mevcutta döşenmiş olan 1000 mm çapındaki Çınarcık temiz su temiz su isale hattının Dobruca içme suyu arıtma bağlantısı yapılarak mevcut hat olarak faaliyete geçirmiştir. Hali hazırda Çalı yolunda döşenmiş olan boru çapı 1000 mm olduğu için günlük azami 100.000 metreküp su taşıyabilmektedir. Faaliyette olan bu hat bypass hattı olarak adlandırılmaktadır. Bunu şunun için söylemek istedim hani su verebilir ama bu projede temiz su hattı çalı yolunda yer de işe başlarken de 1000 olarak yapılmıştı yani sonradan tadilat yapıp bunu değiştirmesi mümkün değildi. Biz buna ilave hat yaparak ilave 100.000 metreküp suyu bu şekilde elde ettik. Devlet su işleri bütün kolaylığı göstererek yeni kuyu açılmasında işlemin devam etmesini işlemlerin daha sonra gelmesi için elinden geleni yapmıştır. Burada kuyuların bir kısmı su çekildikçe göçüyor hemen onun biraz ilerisine yeni kuyu açılıyor en çok yeni kuyu açılması da Narlıdere’de Gürsu’da açıldı o kuyulardan vereyim daha çok elde edildi. En kötü senaryoda elimizde 410.000 metreküp su vardır. Çınarcık şu an %63 seviyesindedir. İşin bitiş tarihi 4.05.2026’dır” denildi.

Başkan Bozbey “Şeffaf biçimde hem meclisi meclisimizi bilgilendirirdik daha önce de bilgilendirdi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Neticede hepimizin sorunu gönül ister ki tabii bundan etkilenmeyelim. Dünyanın yaşadığı kuraklık ülkemizde çok daha fazla fazla üstelik kuramda çok daha fazlası hissedilmektedir. Havaların durumuna göre, yağış devam ederse kesintiler bitecek. Tarih verebilmeniz için yeterli suyun geldiği tarihi bilmemiz lazım. Çınarcık'a gelirsek benim bugüne kadar suyla ilgili söylediklerimizi anlamamışsınız. Neden olduğunu, niçin yanlışlar yapıldığını anlattım. Ben gerçek anlamda BUSKİ 'de olan biteni anlatsam bana 1 gün lazım burada. Biz burada çözüm üretiyoruz. Çınarcık 20 sene önce bitti. 20 senedir neden düşünülmedi? Ben bugüne kadar söylediklerimin imzasını atarım. Bursa'yı susuz bırakmışsınız. Bunları 5 sene önce bilmiyor muydunuz? Sözleşme 2026 Mayıs'ta bitecek diyor. Biz geldiğimizde %5'ti. Yapmayın. Büyükşehir'den BUSKİ'ye para aktararak yaptık. 10 sene öncede bu durum geliyorum diyordu. Eğer bilimsel verilere inanıyorsak belli zaten. Yıllardır azalan yağmur var. Hiçbirimiz bu durumdan memnun değil. Bypass hattı yapmasaydık 1 Eylül'de kesintilere başlamamız gerekiyordu. O hatla idare ediyoruz şu an. Bunu bir siyaset malzemesi olarak görmüyoruz. Ben tasarruf konusunda her bir Bursalıya teşekkür ediyorum. "dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çınarcık Barajı’nda şu anda Bursa’nın iki yıllık su ihtiyacını karşılayacak kadar su var. BUSKİ Genel Müdürümüzle de görüştüm, bypass hattının tamamlanmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirttiler. Ancak keşke bu çabalar göreve geldiğiniz ilk günden itibaren aynı kararlılıkla sürseydi de arıtma tesisi Eylül itibarıyla tamamlanmış olsaydı ve Bursalılar bugün su sıkıntısı yaşamamış olsaydı. Bursa’nın yarınını düşündüğünüzü söylüyorsunuz, ancak geçmişte alınan kredileri eleştirip şimdi benzer borçlanmalara gidilmesini doğru bulmuyoruz. Ayrıca Hamitler çöplüğü bölge halkı için ciddi bir çevre sorunu. Geçmiş dönemde planlanan katı atık entegre tesisi projesinin akıbetini de öğrenmek istiyoruz. Proje şu anda hangi aşamada, yeri belli mi, ne zaman uygulamaya geçilecek? Bununla birlikte, su kesintilerinin ne zamana kadar süreceği konusunda da bilgi talep ediyoruz" dedi.

Başkan Bozbey " Biz hattın tamamlanması konusunda defalarca toplantı yaptık. Geldiğimizde %5'ti. O hikayeyi sizden 5 kez dinledim. Ben arıtma tesisinden bahsediyorum. Ne zaman biteceği belli. Biz hızlandırdık. O bypass hattından su alıyoruz her gün. Bunların bu gelinmemesi için kademe kademe yapılması gerekiyordu. Biz üstesinden geleceğiz bunu da bilesiniz. " ifadelerini kullandı.