Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, İtalya’nın mali polisi Guardia di Finanza’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifade verdi.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, soruşturma Osimhen’in 2020’de Lille’den Napoli’ye transferi sırasında yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklere odaklanıyor.

Osimhen’in ifadesinde, transfer sürecinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve eski menajeri tarafından baskı altında bırakıldığına dair dikkat çekici detaylar yer aldı.

Nijeryalı futbolcu, o dönemde babasının hastalığı nedeniyle futbolu geri plana attığını, eski menajeri Jean Gerard’ın ise tek hedefinin transferin gerçekleşmesi olduğunu belirtti.

Osimhen, Gerard’ın kendisini Nice’e davet ettiğini, burada Lille Başkanı Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos ile bir araya geldiğini anlattı.

Osimhen, “Bana Napoli’ye gideceğimi, iki kulübün anlaşmaya vardığını söylediler. Ancak benim bundan hiçbir şekilde haberim yoktu” ifadelerini kullandı.

"Babam öldüğünde Lille’e ve menajerime çok öfkeliydim"

Osimhen, babasının vefat ettiği döneme ilişkin duygularını da paylaştı:

“Babam öldüğünde Lille’e ve menajerime çok öfkeliydim. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli’ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını bile tutamadım.”

Lille Başkanı’na olan saygısından dolayı Napoli’ye gittiğini ancak hiçbir sözleşmeye imza atmak istemediğini belirten Osimhen, Napoli’de teknik direktörle görüştükten sonra De Laurentiis’le buluştuğunu, fakat İtalyanca konuşulanları anlamadığını anlattı. Başkanın elinde sözleşme olup olmadığını sorduğunda ise “Hiçbir belge yoktu” dedi.

Fransa’ya dönmek istediğini belirten Osimhen, menajerinden sözleşme taslağını talep ettiğinde “Bende yok” yanıtını aldığını, ancak başkanın bunun tam tersini söylediğini aktardı.

"Paris'ten döndüğümde o menajerle ilişkime son verdim”

Menajerinin kendisine gösterdiği belgenin ise “sözde bir anlaşma” olduğunu vurgulayarak, “Çok sinirlendim, Fransa’ya dönmek istedim. Lopez’den izin alıp Paris’e gittim. Döndüğümde o menajerle ilişkime son verdim” dedi.

“Yeni menajerimle anlaştım, transfer tamamlandı”

Tüm bu yaşananlara rağmen transferin gerçekleştiğini söyleyen Osimhen, sürecin son kısmını şöyle anlattı:

“Napoli’nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce, William D’Avila’nın süreci yürütmesini istedim. Temmuz sonuna doğru Lille’de sözleşmeyi imzaladım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.”

Ayrıca, ailevi nedenlerle mevcut menajeri Roberto Calenda’dan 550 bin euro borç aldığını ve bu parayı geri ödeyeceğine dair söz verdiğini de ifadesine ekledi.