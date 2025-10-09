Fatih Belediyesi, spor yatırımlarını gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen stratejik bir dönüşüm aracı olarak konumlandırdı. Sporu sadece bir etkinlik değil, sağlıklı ve sosyal bir yaşam kültürünün temeli olarak gören Fatih Belediyesi, son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, yenilenen tesisler ve on binlerce genci buluşturan kurslarla İstanbul’a örnek bir model oluşturdu. Sporun bireysel sağlık kadar toplumsal dayanışma ve mahalle kültürüne katkı sağladığını vurgulayan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, "Spor, çocukları disipline, özdenetime ve ekip ruhuna yönlendiriyor; suç ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutuyor. Mahalle kültürünü güçlendiriyor, kamusal yaşamı canlandırıyor" dedi.

"Spor, sağlıklı ve sosyal bir Fatih’in temelidir"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sporu bir yaşam kültürü olarak gördüklerini belirterek, "Bizim için spor; yalnızca fiziksel bir uğraş değil, aynı zamanda ahlak, disiplin ve dayanışma okuludur. Mahalle mahalle, çocuklarımızın spora ulaşabildiği, kadınlarımızın güvenle spor yaptığı, engelli bireylerin eşit imkânlardan yararlandığı bir Fatih inşa ediyoruz. Spor, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan koruyan, aileleri birbirine bağlayan bir değerdir. Amacımız; sağlıklı, mutlu, sosyal ve aktif bir Fatih nesli yetiştirmektir" diye konuştu.

Fatih genelinde 12 aktif spor tesisi bulunurken, bu tesislerin 6’sı son yıllarda ya yenilendi ya da sıfırdan inşa edildi. Yeni nesil tesisler arasında Draman Yüzme Havuzu, Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Ayvansaray Spor Merkezi, Neslişah Sultan Spor Merkezi ve Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi öne çıkıyor. Devam eden projelerden Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Silivrikapı Spor Köyü ise ilçenin spor vizyonunu ileriye taşıyacak en büyük adımlar arasında yer alıyor. Silivrikapı Spor Köyü’nde tenis kortları, halı sahalar ve Fatih’in ilk padel sahası da bulunacak.

13 binden fazla çocuk yaz spor okullarında

Fatih Belediyesi’nin yaz ve kış spor okulları, son dönemde rekor katılımlarla dikkat çekti. 2025 yılı itibarıyla 13 bin 364 çocuk yaz spor okullarına, 2 bin 262 genç ise kış dönemine kayıt yaptırdı. Kadınların spora ilgisi de giderek artarken, 12 bin 549 kadın düzenli olarak belediye tesislerinde spor yapıyor. Engelli bireyler için düzenlenen özel kurslar ve spor şenlikleriyle tüm tesisler "engelli dostu" standartlara kavuşturuluyor.

Madalyalar Fatih’e geliyor

Fatih Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılı boyunca birçok branşta önemli başarılar elde etti. Boks branşında İstanbul Yıldızlar Teşvik Müsabakaları’nda iki birincilik, taekwondo branşında Silivri Şampiyonası’nda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 5 üçüncülük; yüzmede ise ulusal gelişim liglerinde 7 farklı derece kazanıldı. Belediye, 500’ü aşkın lisanslı sporcusuyla Fatih’i ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil ediyor.

"Sporla Büyüyen Şehir" vizyonu

Fatih Belediyesi’nin önümüzdeki dönemdeki hedefleri arasında mahalle ölçeğinde çok amaçlı spor alanları kurmak, su sporlarını yaygınlaştırmak ve her yaş grubuna uygun eğitim programlarını artırmak yer alıyor. Yeni projelerle birlikte, fizyoterapist desteğiyle bilimsel spor programları da devreye alınacak. Fatih Belediyesi’nin "Sporla Büyüyen Şehir" vizyonu, gençlik, sağlık ve kültür politikalarının ortak kesişiminde büyüyerek, kenti spora ve sağlıklı yaşama yönlendiren örnek bir model oluşturuyor.