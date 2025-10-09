Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Zafer Meydanı’nda yer kaplayan çevre esnafının ve vatandaşların şikayetlerine konu olan şadırvanın söküm işini tamamladıklarını duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "Balibey (Çarşı) Camii’nin önünde bulunan ve yıllardır çevre esnaflarımız ve vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan şadırvanı, hemşehrilerimizden gelen yoğun talepler sonrasında kaldırdık. Böylelikle Zafer Meydanını özgün yapısına uygun biçimde halkımızın hizmetine sunarak, şehrimize yeni bir meydan daha kazandırmış oluyoruz" dedi.

Her hizmeti ortak akıl çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, Tarihi Yoğurtçu Çeşmesi’nin de yeniden Yenişehir’e kazandırılacağını müjdeledi. Uzun süredir konu hakkında çevre esnafı ve bölge halkından talep geldiğine vurgu yapan Başkan Özel, "Geçmişimize sahip çıkmak, sadece tarihi yapıları korumakla değil, onları tekrar yaşatmakla olur. Yoğurtçu Çeşmesi’ni yeniden inşa ederek, hemşehrilerimize tarihle iç içe bir yaşam alanı sunacağız" diye konuştu.