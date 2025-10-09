TÜRGEV, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’na (TIW25) katılarak, gençlerin teknoloji, girişimcilik ve sosyal inovasyon projelerini kamuoyuyla buluşturdu. "Gelecek: Şimdi (Tomorrow: Now)" temasıyla düzenlenen etkinlik inovasyon ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirirken, gençlerin aktif katılımı ve üretkenliğiyle öne çıktı. Türkiye’nin kalkınma vizyonunda gençliğin rolüne vurgu yapan TÜRGEV, yerli ve milli değerleri merkeze alan çalışmalarını ziyaretçilerle paylaştı.

Milli teknolojinin genç ustaları bir araya geldi

TÜRGEV standında "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla geliştirilen eğitim ve proje destekleri tanıtıldı. Vakfın bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencileri tarafından hazırlanan sosyal inovasyon, sürdürülebilirlik ve eğitim teknolojileri odaklı projeler, katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Stantta dijital eğitim uygulamaları, çevre dostu teknolojik çözümler ve sosyal fayda temelli girişimler sergilendi. Ziyaretçiler, gençlerin geliştirdiği prototipleri, iş modeli taslaklarını ve sosyal etki planlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. TÜRGEV, bu çalışmalarıyla gençlere yenilikçi düşünme, üretkenlik ve girişimcilik kültürünü kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitimle üretimi buluşturan gençlik vizyonu

Vakıf aynı zamanda Türkiye genelinde yürüttüğü Mesleki Eğitim Farkındalık ve Bilinçlendirme Projesi ile usta-çırak geleneğini modern inovasyon anlayışıyla birleştiriyor. Proje kapsamında gençler, girişimcilik, dijitalleşme, finansal okuryazarlık ve okul-sanayi iş birlikleri aracılığıyla üretim kültürünü çağın teknolojik becerileriyle harmanlıyor. TÜRGEV, böylece meslek becerisiyle maneviyatı, yenilikle emeği bir arada öğreten bütüncül bir gençlik vizyonu inşa ediyor.

Yapay zekadan sanata uzanan deneyim

Türkiye İnovasyon Haftası boyunca gerçekleştirilecek paneller, atölyeler ve "masterclass" oturumlarında yapay zeka, savunma sanayi, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve eğitim teknolojileri gibi konular öne çıktı. Katılımcılar, yapay zeka destekli etkileşimli sistemler sayesinde etkinlik deneyimlerini kişiselleştirme imkanı buldu. Ayrıca "Sense of Healing" adlı dijital sanat sergisiyle teknolojinin estetik yönü de izleyicilere sunuldu.

TÜRGEV yetkilileri, Türkiye İnovasyon Haftası’nın gençlerin üretim ve girişimcilik potansiyelini sergilemesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Yetkililer, "Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin yerli ve milli ruhla ürettikleri fikirleriyle sahnede yer almasını, teknolojide kendi sözünü söylemesini ve Türkiye’nin geleceğine yön vermesini sağlıyor. Bu toprakların çocukları, alın teriyle, aklıyla ve yüreğiyle dünyaya örnek olacak projelere imza atacak. Gençlerimizin bu heyecanı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin en güçlü teminatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Balkanlar’a sosyal inovasyon köprüsü kuruldu

TÜRGEV’in sosyal inovasyon vizyonu ulusal sınırları aştı. Vakıf, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen "Gençlik Çalışmalarında Sosyal İnovasyon - GENÇSİN" programı kapsamında, son bir yılda Arnavutluk (Durres), Sırbistan (Nis) ve Kuzey Makedonya (Ohrid) olmak üzere üç Balkan ülkesinde gençlik değişim projeleri gerçekleştirdi. Gençler bu programlarda iş modeli geliştirme, finansman kaynaklarına erişim, etik ilkeler, sosyal etki ölçümü ve sürdürülebilir girişimcilik gibi alanlarda hem teorik hem uygulamalı eğitimler aldı. Saha temelli atölye çalışmalarıyla pratik beceriler kazanan katılımcılara Youthpass sertifikası verildi.

Şubat 2025’te Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen "Sosyal İnovasyon Gençlik Hareketi" projesinde gençler toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler geliştirdi. Kasım 2024’te Sırbistan’da yapılan programda sosyal girişimcilik teması öne çıktı. Nisan 2025’te Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentinde yürütülen eğitimlerde ise gençlik çalışanları stratejik planlama, iş modeli geliştirme ve sürdürülebilir girişimcilik konularında saha çalışmaları yaptı. Projelerle gençler, farklı kültürlerde sosyal inovasyon deneyimi kazanırken, Türkiye’nin gençlik alanındaki bilgi birikimi uluslararası düzeyde tanıtıldı.