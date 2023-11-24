Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Kükürtlü Caddesi'nde gerçekleşen olayda, motosikletleriyle trafiğe çıkan iki genç, iki tekerlek üzerinde dans şovu sergiledi. Ancak bu tehlikeli gösteri sürüşleri, trafikte seyir halinde olan diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.

Trafikte dans eden gençlerin gösterisi, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Bu anlar sivil trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, motosikletli gençlerin kimliklerini tespit ederek onları yakaladı.

Yetkililer, tehlikeli şov yapan iki genç sürücüye toplamda 3 bin 646 lira idari ceza kesildiğini ve ayrıca ehliyet puanlarından da 30 puan düşüldüğünü açıkladı.