Partiden ihracı istenen İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayın programında parti içerisinde devam eden '132 milyon lira' kavgasına yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu.

Son dönemde art arda istifalarla sarsılan İYİ Parti'de bu kez de kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın kasadaki paranın eksi 16 milyonda olduğu iddiasıyla Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edildi. Akşener'in 'ispat etsin' çıkışı üzerine 'Savcılığa gideceğim' diyen Dikbayır, ihraç talebiyle disipline yollandı.

İstifası beklenen Ümit Dikbayır ise vites yükselterek 'rezil rüsva edeceğim' sözleriyle Akşener'e resmen savaş başlattı.

"MERAL AKŞENER'İN OĞLU 7-8 POŞETLE 200'ER BİN TL PARA DAĞITTI"

Dikbayır, Akşener ailesini hedef alarak, "Seçim bitti, Fatih Akşener kendi ekibine 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttı" şeklinde konuştu.

Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim sürecinde partinin kampanyasının başında olduğunu söyledi.

"AKŞENER'İN ELEKTRİK MÜHENDİSİ OĞLU SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR"

Ümit Dikbayır'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı. Ben bunu da yeni duydum. Seçim bitti, Fatih Akşener bana "kampanya ekibine para vermem lazım" dedi. Ben de "biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, genel başkandan bunun onayını alırım, onlar daha fazla çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var" dedim. Elden para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Ben elden para verme yöntemini uygulamadım. Benden sonra elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim."

"PARTİNİN PARASI YOK MU, BİZDEN PARA İSTİYORLAR"

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayın programında parti yönetimini topa tuttu. Kasanın boş olduğu gerekçesiyle milletvekillerinden para toplandığını öne süren Dikbayır, "Benden sonra 3 tane mali işler başkanı değişti. Bizim şirketimizde bile bu kadar para işi konuşulmuyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır, parti yönetimi tarafından "taciz" suçlamasıyla da disiplin kuruluna sevk edilmişti. Kendisinin hiçbir banka hesabını inceletmediğinin ortaya çıktığını, parti yönetiminin de bunu örtmek için taciz yalanını ortaya attığını savunan Dikbayır, "Hesap inceleme olayı unutulsun diye taciz yalanını uydurdular. Cambaza bak mevzusu" şeklinde konuştu.

Dikbayır konuşmasını şu şekilde devam ettirdi: "Kasada para yok denilerek milletvekillerinden para istendi. Kimisinden 1 milyon lira, kimisinden 500 bin lira, kimisinden 250 bin lira. Nebi Hatipoğlu, 'Partinin parası yok mu, bizden para istiyorlar' dedi. Ben '3 ay önce 130 milyon lira parayla kasayı devrettim, ibra edildim. Bunu artık bana sormayın' dedim."

PARALAR ESMA BEKAR'IN KOCASINA TESLİM EDİLMİŞ

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı ve Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dikbayır şöyle konuştu: "Ben Sedat Aksakallı'ya dedim ki benim belediyelerle işim yok, olamaz, uğraşmam da varsa çıkarın ortaya ben gereğini yapayım. Yine söylüyorum benim, ailemin, sülalemin bir kuruşluk işini, ticari ilişkisini çıkarsınlar belediyelerle ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Sonra dedi ki 'Ben de iş adamlarından para topluyorum getiriyorum, bunda bir şey yok' dedi. Nasıl yani ben bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi dedim. 'Ben Esma Hanıma, Esma Hanımın kocasına verdim"

Dikbayır Esma Bekar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şu ifadelere değindi: "Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 çakalı bulmuş bunların üzerinden, bunları aparat olarak kullanarak benim danışmanıma diyor ki 'Bu nereye giderse bize haber ver, böcek koy, araç takip cihazı koy' çocuk da diyor ki 'Sen bana ekmek verdin Ben bunu sana yapamam ama bunu bilmen lazım'"

Dikbayır konuşmasında "Bu işin patronu kim? Esma Bekar. Bu olay bir buçuk ay önce oldu. Bir suç varsa gereğini yaparım. Esma Bekar hakkında suç duyurusu yapacağım. Tamamı hakkında bir kişi yalancı şahitlik etsin, bu işe alet olsun hepsiyle alakalı hem ceza davası hem de tazminat davası açacağım." ifadelerine de yer verdi.