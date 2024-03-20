Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor.

Seçime kadar köyümde boyasız ev kalmayacak sloganı ile yola çıkan muhtar adayı şuana kadar 30'a yakın köy evi 1 okul ile 2 süt evinin dış cephesini boyadı.

Bodrumda gemi kaptanıyken yıllar sonra döndüğü köyünde muhtar olmaya karar veren 61 yaşındaki Necati Eren, seçim vaadi olarak köydeki tüm evleri boyama sözü verdi. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla köy halkının evlerinin dış cephelerini boyayıp her eve birde Türk Bayrağı yapıştıran Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Bursa'da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi muhtar adaylarının seçim yarışı sürüyor. İlginç vaatlerle seçmenlerin karşısına çıkanlardan biri de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 131 mahallesinden biri olan kırsal Yamanlı Mahallesi Muhtar Adayı, Bodrumlu gemi kaptanı, vücut geliştirme sporcusu ve fitnes antrenörü olan Necati Eren.

Kaynak: İHA