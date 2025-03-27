Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mart ayı Buski değerlendirme toplantısında; belediye ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

“BURSALI ÇİFTÇİLERİMİZE BU YATIRIMLARIN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Sulama göletleriyle ilgili bilgi veren Başkan Bozbey, “İnegöl Dipsizgöl, Orhaneli Gümüşpınar, Gemlik Şükriye ve Keles Menteşe’de 4 yeni sulama göleti inşa edildi. 360.000 m3 su depolama kapasitesi sağladık. Bursalı çiftçimizin daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapabilmesi için bu yatırımların çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Yenişehir Kızılhisar, İnegöl Tuzla Gülbahçe, Orhangazi Yenisölüz, Orhaneli İkioluk, Yenişehir Osmaniye ve Osmangazi Ovaakça’da olmak üzere 8 adet tesisimiz bulunuyor. Toplamda 155 adet yeraltı su kuyumuz aktif durumda. 15 adet de içmesuyu kuyusu sondajı yapılarak su rezervleri arttırıldı” dedi.

DERE TEMİZLİĞİ

“Dere temizliği 38 km’ye ulaştı, 1 km dere ıslahı tamamlandı. Balıklı Deresi, Ahmetbey Deresi gibi noktalar öncesi ve sonrası görüntüleriyle gözle görülür şekilde iyileştirildi.”

SU KALİTESİ

“Kent genelindeki 824 depoda suyun dezenfeksiyonu otomatik klor dozlama sistemleriyle sağlanmış, su kalitesi laboratuvarlarımızda sürekli denetim altında tutulmuştur. 432 parametre ile Türkiye’nin en kapsamlı akreditasyonuna sahip laboratuvarımızda yaklaşık 490 bin analiz gerçekleştirilmiştir.”

ARITMA TESİSİ

“2024 yılında Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi başta olmak üzere toplam 40 içmesuyu arıtma tesisimizde 170 milyon metreküpün üzerinde su arıtılarak içme, kullanma ve sanayi suyu olarak kentimize ulaştırılmıştır. 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi kamu eliyle, yani doğrudan BUSKİ personelimiz tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Son dört aylık süreçte 40 tesisin işletmesi düzenli ve başarılı bir şekilde sürdürülmüştür. BUSKİ olarak çevreyi ve toplum sağlığını koruma sorumluluğumuzla, 2024 yılında 132 Atıksu Arıtma Tesisi ve 109 Terfi Merkezi ile 147 milyon metreküpten fazla atıksuyu arıtarak alıcı ortamlara mevzuata uygun şekilde deşarj ettik. Arıtma süreçlerinde oluşan 717 bin ton fazla aktif çamur da yakılarak bertaraf edildi.”

“2024 yılı TÜİK verilerine göre Bursa'da yaşayan nüfusun %88,8’i İleri Biyolojik Arıtma Tesisleriyle doğrudan hizmet almaktadır. Paket arıtmalar, doğal sulak alanlar ve vidanjörle taşınan sistemler de dahil edildiğinde bu oran %93,1’e ulaşmaktadır. Yani bugün Bursa’da her 10 kişiden 9’unun atıksuyu, çevreyi koruyan modern yöntemlerle arıtılmaktadır. Bursa’mızın su ihtiyacı planlamaya göre yıllık bazda %85 oranında Doğancı ve Nilüfer barajlarından, %15 oranında ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanacak şekilde yapılmıştı. Ancak son dönemde yaşadığımız kuraklık koşulları nedeniyle bu kaynaklarda ciddi bir azalma yaşandı. Barajlarımızın ortalama doluluk oranı şu anda %40,4 seviyesinde.

“137 GÜNLÜK REZERVİMİZ BULUNMAKTADIR”

“Günlük 450 bin metreküp su tüketen kent merkezimiz için, barajlara hiç su gelmemesi durumunda dahi 137 günlük rezervimiz bulunmaktadır. Bu olağanüstü koşullara karşı tedbirlerimizi hızla aldık. İklim değişiklerinin getireceği sonuçları da düşünerek bunları masada değerlendiriyoruz. Toplam su ihtiyacının %55’i barajlardan sağlanırken, %15’i Uludağ’daki doğal pınar kaynaklarından geliyor. Geriye kalan %30’luk kısım ise 155 adet derin yer altı kuyusundan temin ediliyor.”