BUSKİ Genel Müdürlüğü, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Nilüfer ilçesinde bazı mahalle ve sokaklarda planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İşletme 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi başta olmak üzere Sanayi Caddesi, Sıhhiye Caddesi, Selimiye Caddesi, Faruk Baykal Caddesi, Hukuk Sokak, Karakaya Sokak, Kılıçkaya Sokak ve Kayhan Sokak ile çevresinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.