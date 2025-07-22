Park projesi, bölgeye sosyal alan kazandırmayı ve mahalleye nefes aldıracak bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Belediye Meclisi'nde görüşülen isim önerisi, oy birliğiyle kabul edildi. Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, parkın isminin “Bursa Büyükşehir Belediyesi Muhtar Hasan Terzi Parkı” olması önerildi. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada öneri, üyelerin tamamının onayını alarak kesinleşti. Böylece Orhaniye Mahallesi'nde inşa edilen halk parkı, mahallede uzun yıllar muhtarlık yapmış Hasan Terzi’nin adıyla anılacak.

Muhabir: Şerife öz