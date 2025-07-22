TÜRKSOY’un düzenlediği Türk Dünyası Sinema Yöneticileri 2. Buluşması, İstanbul Feriye’de TRT 12 Punto etkinlikleriyle eş zamanlı gerçekleşti. Toplantıda, Türk Dünyası Film Fonu ve ortak yapım projeleri ele alındı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından organize edilen Türk Dünyası Sinema Yöneticileri 2. Buluşması, İstanbul Feriye’de, TRT 12 Punto etkinlikleriyle eş zamanlı olarak düzenlendi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’den sinema sektörünün üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantı, TÜRKSOY Daimî Konseyi’nin 40. Dönem Toplantısı kararları doğrultusunda gerçekleştirildi.Sinema

İLE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre toplantının açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, sinemanın Türk dünyasının ortak kültürel mirasını koruma ve aktarma misyonundaki önemine vurgu yaptı.

Raev, “Bugün burada ortak belleğimizi ve yarınımızı inşa etmek için buluştuk. Sinema, medeniyetimizin güçlü bir taşıyıcısıdır. Ortak yapımlar, festival iş birlikleri ve sinema fonu gibi başlıklar, öneriden öteye geçerek uygulanabilir projelere dönüşmeli” dedi.

Toplantıya, Azerbaycan’dan Gurban Primov, Kazakistan’dan Jumagali Kurmanbek, Aynur Düssenova, Aset Yernazarov, Kırgızistan’dan Ulan Adamaliev, Özbekistan’dan Şuhratulla Rızaev, Bekhzod Kadirov, Türkmenistan’dan Sahısaılıh Bayramov, Annageldi Atanazarov ve Türkiye’den Birol Güven, Faruk Güven ile TÜRKSOY temsilcileri katıldı.

Gündemde, Türk Dünyası Film Fonu’nun kurulması için çalışma grubu oluşturulması, ortak yapım projeleri, ulusal film festivalleri ve Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin kurumsallaşması konuları yer aldı.

SONUÇ BİLDİRİSİ İMZALANDI

Katılımcılar, toplantı sonunda Türk Dünyası Sinema Yöneticileri 2. Buluşması Sonuç Bildirisi’ni imzaladı. Ayrıca, “Türk Dünyası Sinemasında Fırsatlar – Ortak Yapım İmkânları” başlıklı panele katılarak sektörün geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Bir sonraki buluşmanın 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau’da yapılacağı duyuruldu.