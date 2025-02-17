Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mudanya Kavşağı'nda gerçekleştirilecek 'Baş üstü yönlendirme tabelası temel çalışması' nedeniyle 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece(bu gece) 00.30 ile 06.00 saatleri arasında Acemler Kavşağı İzmir Yolu istikameti, geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı, alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Sürücülerimizin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği önemle duyurulur."