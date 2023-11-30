Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağışlar, şehri adeta felç etti. Derelerin taşması sonucu oluşan sel, özellikle Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu. Kent merkezi de dahil olmak üzere birçok bölgede sokaklar, ani sel nedeniyle göle döndü.

Tirilye Mahallesi'nde bulunan dereler, şiddetli yağışın etkisiyle taşarak sokaklara zarar verdi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve jandarma ekibi, selin etkilediği alanlarda kurtarma çalışmalarına başladı. Kepçe ve ekskavatörler de bölgede yoğun bir şekilde çalışarak hasarın en aza indirilmesi için çaba sarf etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, selin yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Türkyılmaz, selin neden olduğu zararın boyutunu değerlendirirken, bölgeye destek sağlamak adına acil önlemlerin alınmasını koordine etti.