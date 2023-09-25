Yol bakım ve onarım işlemleri devam eden kesimlerde, sürücülerin yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine mutlaka uymaları gerekmektedir. Özellikle aşağıda belirtilen bölgelerde trafiğin akışı şu şekilde düzenlenmektedir:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları, İzmir ve İstanbul istikametlerinde 31-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak düzenlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) kesiminde, tünel portal yapısı ve viyadüklerde genişleme derzi yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu süreçte otoyolun Ankara istikameti kapatılmış ve trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmiştir. Sürücüler, otoyola tekrar Abant Kavşağı'ndan girebilirler.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometresinde Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametindeki köprü genleşme derzi onarımı yapılacak ve ulaşım yan yoldan gerçekleştirilmektedir. Sürücüler, trafik işaretlerine ve işaretçilere dikkat etmelidirler.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışması yapılmaktadır ve ulaşım yan yoldan devam etmektedir.

Fethiye-Seydikemer-Söğüt yolunun 11-59. kilometrelerinde ve Sarıkaya-Boğazlıyan yolunun 40-58. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kelkit Kavşağı-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde sanat yapılarının bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu nedenle sürücüler, trafik işaretlerine ve işaretçilere dikkat etmelidirler.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerinde yapım çalışması sürdüğü için ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım, Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.