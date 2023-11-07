Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova Kavşağı'ndaki 3. kavşak kolunda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, İzmir istikametindeki kavşak kolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bu durum, Altınova Kavşağı'ndan giriş yapan ve İzmir istikametine gitmek isteyen sürücülerin, İstanbul istikametine yönlendirilerek, Osmangazi Köprüsü'nden önceki alt geçitten İzmir istikametine dönüş yapmalarına olanak tanımak amacıyla alınmış bir tedbirdir.

Ayrıca, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle, güney taşıma yolunun (İstanbul-Ankara istikameti) ulaşımının servis yolundan devam ettiği belirtildi.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda 22-26. kilometreler arasındaki Kırkgeçit 15. viyadüğündeki derz çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinin trafiğe kapatıldığı ve ulaşımın Adana istikametinden iki yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmalarının devam ettiği ve bu nedenle şerit aktarımının yapıldığı, kontrollü bir ulaşımın sağlandığı belirtildi.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ulaşımın gerçekleştirildiği açıklandı.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın aynı istikametten iki yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Harmancık-Tavşanlı istikametinde 165-171. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik kapatıldığı, bu bölümde ulaşımın Tavşanlı-Harmancık istikametinden çift yönlü olarak sağlandığı belirtildi.

Bartın-Karabük yolunun 31-33. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle ulaşımın servis yolundan kontrollü olarak sürdürüldüğü bilgisi verildi.

Son olarak, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak gerçekleştirildiği ve Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikametinin trafiğe kapatıldığı, ulaşımın Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ettiği belirtildi.