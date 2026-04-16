İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada Bursa’daki okulları hedef alan saldırı planlarına ilişkin paylaşımlar yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımları yapan kişinin 16 yaşındaki Ü.O. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından evinden alınan Ü.O., emniyete götürülürken, hakkında başlatılan işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırıların ardından sosyal medyada “sıra bende” şeklinde yorum yapan bir hesabın sahibi olduğu tespit edilen, Bursa’da ikamet eden 19 yaşındaki Y.İ. de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Y.İ.’nin evinde yapılan aramalarda ise 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ile 21 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, paylaşımları "şaka ve mizah" amacıyla yaptığını, olayın bu kadar ciddiye bineceğini düşünmediğini belirttiği öğrenildi. Ele geçirilen kurusıkı ve oyuncak tabancaları ise silahlara olan merakından dolayı edindiğini söylediği kaydedildi.