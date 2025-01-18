Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki kuyumcudan gelen ihbarla harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyonla, şüphelilerin sahte altın satmaya çalıştığı Gemlik ilçesinde 2 kuyumcuya gitti. Ekipler, şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimliklerini belirledi ve adreslerini tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.A. (31) ve A.Ç. (41) Gemlik ilçesinde, S.A. (21) ile V.E. (37) ise İstanbul'daki evlerinde yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, kuyumculara satılmak üzere hazır hale getirilmiş 400 bin lira değerinde 129 adet gram altın ele geçirildi. İstanbul'daki şüpheliler, ekipler tarafından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.