Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip ligdeki toplam puan kaybını 8’e yükseltirken, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalarak haftayı 11. sırada tamamladı.

"İSMAİL KARTAL'DA LİDERLİK DURUMU YOK"

KAFA Sports YouTube kanalında maçı yorumlayan Sergen Yalçın, “İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok. 'Fenerbahçe çok büyük camia' diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok" şeklinde konuştu.

"BURADA ALDIKLARI MAAŞI BAŞKA YERDE ALAMAZLAR"

Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Gaziantep FK maçını seyrederken 'Kadrolara bakayım' dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var? İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım" dedi.

"GARSON HESABI BANA GETİRİYOR"

Sergen Yalçın, "İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil. Benim durumum şöyleydi; Siz oturup 5-6 kişi yemek yiyorsunuz. Gece 12'de program sonrası beni çağırıyorsunuz, ben geliyorum. Yarım saat sonra hesabı bana getiriyor garson. Hesabı ben ödüyorum" sözlerini sarf etti.