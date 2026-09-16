Kaza, akşam saatlerinde 14 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese ivedilikle sağlık görevlileri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA