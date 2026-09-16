Kaza, akşam saatlerinde 14 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese ivedilikle sağlık görevlileri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.