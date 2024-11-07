Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, havadan da helikopter desteği sağlanıyor.

Yangın, 14.00 sıralarında Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler hızla yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Havadan da helikopter ile söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.