İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, yaklaşık 25 yıldır ücretsiz kullanılan Bursa Çevre Yolu’nun Yenişehir–Çağlayan kavşakları arasındaki 33,4 kilometrelik bölümünün Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’mızın şehir içi trafiğini rahatlatan, yaklaşık 25 yıldır vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak kullanılan Bursa Çevre Yolu’nun, Yenişehir–Çağlayan kavşakları arasındaki 33,4 kilometrelik bölümünün Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasını büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle öğrendik.

Buradan açıkça soruyoruz:

Bu yol ne zaman paralı oldu da şimdi özelleştiriliyor?

Yapıldığı günden bu yana vatandaşımızın ücretsiz kullandığı, kamu kaynaklarıyla inşa edilmiş bir yolu bugün özel sektörün kullanımına ve vatandaşın cebine yük olacak bir sisteme dönüştürmek hangi aklın ürünüdür?

Milletin zaten ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu, akaryakıt ve ulaşımö maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde, vatandaşın kullandığı yollara da ücret koymayı çözüm olarak görmek kabul edilemez.

Devletin görevi, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak; şehirlerin trafik yükünü azaltmak ve kamu hizmetlerini erişilebilir kılmaktır.

Vatandaşın yıllardır ücretsiz kullandığı yolu ticari bir gelir kapısına çevirmek değildir!

Memleketin kaynaklarını yıllardır hoyratça tüketen anlayış, şimdi de vatandaşın yoluna mı göz dikmiştir?

Bursa halkı bunu kabul etmeyecektir.

Buradan iktidara ve ilgili tüm yetkililere açık çağrımızdır:

Bu yanlıştan derhal vazgeçin!

Bursa’nın yolunu Bursa halkına kapatmayın.

Vatandaşın cebine yeni bir yük bindirmeyin.

25 yıldır ücretsiz kullanılan yolu paralı hale getirmeye kalkmayın!

Biz İYİ Parti olarak, milletimizin hakkını, hukukunu ve alın terini sonuna kadar savunacağız.

Bu yol milletindir, Bursa’nındır.

Bursa’nın yolunu vatandaşa yük etmeyin!"