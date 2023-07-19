Bursa Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla, 30 Eylül tarihine kadar mangal yakılmasının yasaklandığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği İl Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, daha önce alınan kararlara ilave önlemler alındığını duyurdu.

11 Mayıs 2023 tarihinde alınan ormanlara 4 kilometre mesafedeki yerler ile köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştı.

15 Haziran 2023 tarihinde alınan başka bir karar ise, piknik mesire alanlarında, 30 Eylül 2023 tarihine kadar saat 20.00 ile 08.00 arasında mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakılması yasaklanmıştı.

Ancak Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, Bursa'yı da etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangınları riskini arttıracağı değerlendirilerek, ilave tedbirlerin alınmasına karar verildiği açıklandı.