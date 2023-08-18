Bursa'da, Yenişehir-Bursa karayolunda son günlerde yaşanan trajik bir olayın ardından, kuralları hiçe sayan bir sürücü adeta ölüme meydan okudu. Sadece 2 gün önce meydana gelen ölümlü kaza henüz akıllardan silinmemişken, bu olayda bir sürücünün gösterdiği dikkatsizlik ve duyarsızlık büyük bir endişeye neden oldu. Araç, kilometrelerce ters şeritten ilerlemesine rağmen diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yoluna devam etti.

Amatör kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, Yenişehir-Bursa karayolunda seyreden aracın sürücüsünün rahat tavırları ve ölüme meydan okurcasına hareketleri net bir şekilde görülüyor.