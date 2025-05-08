O anlar sosyal medyada tepki toplarken, aile darp edilen kızları için şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp etti. Görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamerayla kayda alınırken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise dikkat çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası aileler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Mağdur öğrencinin ailesi ise, olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.